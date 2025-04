Polícia identifica homem preso no DF que se passou por foragido

A Polícia Civil (PCDF) identificou o homem de 34 anos preso em flagrante pela Polícia Militar do DF (PMDF) na última quinta-feira (27/3), em São Sebastião, após se passar por alguém que está foragido da Justiça. Ao ser encaminhado à delegacia, o homem se identificou como Jean Machado Ribas, que, coincidentemente, está sendo procurado por manter a esposa em cárcere privado por cinco anos no Paraná. Os investigadores apenas divulgaram as iniciais do nome do homem, B.A.G.V.

O caso começou durante uma fiscalização de rotina realizada pelo Batalhão de Policiamento Rural (BPRURAL) e pelo Grupo Tático Rural da PMDF. B.A.G.V viajava do Paraná para o Ceará em um carro de aplicativo quando foi abordado. Com ele, os policiais encontraram um revólver Taurus 357 Magnum com numeração raspada, 17 munições calibre .38, duas munições .357 e dois documentos falsos (CNH e RG).

Em um primeiro momento, ele se identificou como sendo Diego Lima Nunes. Já na delegacia, forneceu outro nome — Jean Machado Ribas, que possui mandado de prisão em aberto. A informação levou os policiais a acreditarem que haviam capturado o foragido, mas exames periciais desmentiram a versão e revelaram a verdadeira identidade dele.

Apesar de não ser o verdadeiro procurado, B.A.G.V. possuía dois mandados de prisão por homicídio qualificado e outro por roubo circunstanciado. O caso é conduzido pela 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).

Crimes de Jean

Enquanto isso, o paradeiro de Jean Machado Ribas segue desconhecido. Qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser repassada anonimamente pelos telefones 197, da Polícia Civil do Paraná, ou 181, do Disque-Denúncia da Polícia Civil do Paraná (PCPR).

No dia 17 de março, a 2ª Promotoria de Justiça de Rio Branco do Sul pediu a prisão preventiva de Jean Machado Ribas por manter a esposa, de 23 anos, e o filho, 4, em cárcere privado na zona rural de Itaperuçu, no Paraná. As vítimas eram mantidas presas dentro de casa, sob vigilância constante por câmeras. Além de violência psicológica e ameaças, a polícia apura se a mulher também sofreu agressões físicas. As vítimas só conseguiram escapar, após a mulher enviar um e-mail pedindo socorro à Casa da Mulher Brasileira, unidade especializada no atendimento a vítimas de violência doméstica.

No mesmo dia do resgate, em 14 de março, o suspeito foi preso em flagrante, mas liberado após audiência de custódia, sob a condição de cumprir medidas cautelares, incluindo a proibição de se aproximar da vítima e da criança. O Ministério Público, no entanto, solicitou a prisão preventiva, destacando a periculosidade do investigado e a necessidade da detenção para garantir a segurança da mulher e de seus familiares.

