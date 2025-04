Mulher esfaqueia sogro e é presa por tentativa de homicídio

Uma mulher foi presa em flagrante por tentativa de homicídio após esfaquear o sogro na QN 23, no Riacho Fundo 2. Segundo a Polícia Civil (PCDF), a autora teria se armado com uma faca de cozinha e subido ao segundo andar da casa, onde passou a filmar as agressões verbais do sogro contra as próprias filhas.

O homem, que estava embriagado, teria se irritado com a gravação e desferido um tapa na nora. Em resposta, ela sacou a faca que escondia entre os seios e o golpeou quatro vezes, causando três ferimentos na lateral do corpo e um nas costas da vítima. Em seguida, a nora fugiu com a companheira — filha do homem ferido.

A agressora foi presa momentos depois na 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), para onde havia ido registrar um boletim de ocorrência contra o sogro por violência doméstica. No entanto, policiais da 29ª DP (Riacho Fundo) já investigavam o caso e efetuaram a prisão em flagrante.



De acordo com a polícia, a mulher teria provocado a vítima antes do ataque, simulando uma situação de legítima defesa. Ela foi autuada por homicídio qualificado tentado, por motivo fútil, impossibilitando sua defesa. O caso ocorreu na noite do último domingo (30/3) e segue sob apuração.



*Estagiária sob supervisão de Malcia Afonso