Cartão Prato Cheio é ampliado para 18 meses e atenderá mais 30 mil famílias

Ao receber o Selo Betinho em nome da capital, sobre iniciativas de Combate à Fome, o governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (DEM) anunciou a ampliação do programa Cartão Prato Cheio. O benefício, que prevê crédito de R$250, atenderá a mais 30 mil famílias, e passará a ser concedido por 18 meses e não nove, como é pago atualmente.

Para receber o Selo Betinho, que vale por um ano, até ser feita nova avaliação, as cidades precisam cumprir pelo menos 70% das metas estabelecidas em parceria com o Instituto Comida do Amanhã. “Isso tudo vem no sentido de fortalecer cada vez mais as políticas públicas na área alimentar”, afirmou Ibaneis Rocha, enquanto recebia a certificação no Palácio do Buriti, nesta terça-feira (1/4).

Com a presença da vice-governadora, Celina Leão (PP), e da primeira-dama Mayara Noronha, o evento celebrou o reconhecimento dos projetos para mitigação da fome no DF. “São 36 metas avaliadas, então é muito trabalho. Em destaque, eu gostaria de apontar o apoio à agricultura familiar, às cozinhas solidárias e à política de educação alimentar”, explicou Mariana Macário, gerente de Políticas Públicas da Ação da Cidadania. “Esperamos que sejam exemplo para que outros municípios continuem avançando onde puderem avançar”, completou.

Lançado em 2024, a certificação da ONG Ação da Cidadania reconhece a atuação das prefeituras sobre a mitigação da fome fome e da insegurança alimentar e nutricional na cidade. Atualmente, no DF, mais de 100 mil famílias recebem o Cartão Prato Cheio, além da Cesta Verde, concedida como um auxílio adicional ou como complemento da cesta emergencial, aos beneficiários não elegíveis ao recebimento do cartão.