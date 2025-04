Patas acolhidas: abrigo de animais luta para sobreviver e precisa de ajuda

Um abrigo de animais localizado em um sítio no Novo Gama — cidade a cerca de 40 km do Plano Piloto — pede ajuda para continuar resgatando animais de rua e vítimas de maus-tratos. Sheila Silva, idealizadora do projeto Patas Acolhidas, conta que seu amor pelos animais sempre existiu, mas foi em 2020 que tudo mudou. Na rodoviária do Novo Gama, ela encontrou uma cachorrinha com a pata machucada, resgatou-a e, desde então, nunca mais parou.

Atualmente, o abrigo conta com 55 cachorros e precisa de apoio para continuar acolhendo os animais, cobrindo despesas veterinárias, melhorando a estrutura do local e garantindo alimentação adequada. “O que mais precisamos, além de recursos financeiros para pagar o veterinário, é material de construção, porque precisamos melhorar nossa estrutura”, explica Sheila.









A rotina no abrigo é intensa. Além de Sheila, mais duas pessoas auxiliam no trabalho diário. “São sete panelas grandes de comida todos os dias. Pela manhã, limpamos tudo, medicamos e suplementamos os animais, verificamos quem precisa de cuidados extras e organizamos os resgates, que geralmente ocorrem à tarde. Também reservamos momentos para brincadeiras, ajudando a reduzir o estresse, além de dar atenção especial aos que estão mais debilitados”, detalha.

Atualmente, o projeto se mantém exclusivamente por recursos próprios e doações. “No momento, não tenho ajuda fixa de ninguém. O que consigo vem das doações que peço na internet, no Instagram do Patas Acolhidas. É isso, eu e as minhas loucuras que mantêm esse lugar de pé”, desabafa Sheila.

Quem quiser ajudar pode entrar em contato pelo Instagram @patasacolhidas ou fazer uma doação via Pix: 99236745172.