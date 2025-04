Crianças são afetadas por doenças respiratórias; veja como prevenir

As doenças respiratórias são comuns ao longo de toda a vida, mas na infância costumam ocorrer com maior frequência, e são responsáveis por grande parte dos atendimentos nas emergências, principalmente no início do ano, que é quando pode ser registrada a maior proliferação de vírus respiratórios, entre janeiro e julho, segundo pesquisa levantada pelo IgesDF.

A principal prevenção recomendada por médicos pediátricos é manter a criança afastada de pessoas com sintomas respiratórios como tosse, febre, coriza e, se possível, cuidar para que a criança use máscara se necessário, para assim evitar o contágio.

Cuidados básicos, como manter uma alimentação saudável e equilibrada para as crianças, a atualização constante do cartão de vacina e consultas periódicas ao pediatra, são as maneiras de prevenir as crianças e melhorar o sistema imunológico.

Se, mesmo seguindo as recomendações, a criança adoecer, o importante é buscar atendimento médico, caso os sintomas se agravem.

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti