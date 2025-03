Câmara Legislativa aprova Cleber Monteiro para presidir Iges-DF

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) está próximo de ter um novo presidente. Nesta terça-feira (18/3), a Câmara Legislativa (CLDF) aprovou o nome de Cleber Monteiro para assumir o instituto.

Com 12 votos a favor e cinco contrários, além de duas abstenções, os deputados distritais aprovaram o processo encaminhado pela Comissão de Saúde da CLDF que, nessa segunda-feira (17/3), sabatinaram Cleber. A nomeação oficial deve sair nesta semana.

Antes de ser indicado à presidência do Iges-DF, Cleber Monteiro — que tem experiência em segurança e gestão pública — ocupou o cargo de vice-presidente do instituto até a saída do antigo presidente, Juracy Cavalcante, que foi realocado para comandar a Secretaria de Saúde (SES-DF).

Ao Correio, o governador Ibaneis Rocha (MDB) disse que o delegado é um profissional íntegro e inteligente. “Um gestor público qualificado que dará seguimento ao trabalho iniciado de forma eficaz pelo Juracy”, comentou. “Estou confiante de que os dois, trabalhando juntos, em parceria com todos os colaboradores, darão resultados rápidos na área da saúde”, acrescentou Ibaneis.

Líder do governo na CLDF, Hermeto (MDB) afirmou que o novo presidente do Iges-DF é “conciliador e um excelente gestor”, além de dizer que o instituto está em boas mãos. “Tenho certeza que daqui a seis meses, vamos estar falando bem o Iges-DF”, garantiu.

Presidente da Comissão de Saúde da CLDF, Dayse Amarilio (PSB) votou contra a nomeação e defendeu que a solução da saúde no DF passa pela discussão da “devolução e reestatização das UPAs e hospitais geridos pelo Iges-DF à Secretaria de Saúde”.