Feira no Guará recebe aplicação de inseticida contra a dengue

Uma equipe da Vigilância Ambiental foi até a Feira do Guará, nesta segunda-feira (31/3), em uma ação da Secretaria de Saúde (SES-DF) para combater o mosquito Aedes aegypti, que transmite doenças como dengue, zika e chikungunya. A técnica utilizada foi a de borrifação residual intradomiciliar (BRI).

A utilização do produto em um dia no qual a feira esteja fechada facilita a aplicabilidade e a movimentação dos trabalhadores, afinal, não é necessário ficar desviando ou esperando os clientes passarem durante a borrifação, apesar do produto não representar risco para os humanos ou pets.

A feira também conta com armadilhas conhecidas como ovitrampas, que capturam os ovos do mosquito Aedes aegypti. De acordo com a SES-DF, a medida se mostrou eficaz no controle dos insetos e no direcionamento das ações de combate por meio de melhor monitoramento da infestação de mosquitos.

O último boletim epidemiológico da dengue no DF registrou uma redução de 97,4% nos casos em comparação ao ano anterior. Nenhum óbito foi registrado. Da mesma forma, quase todas as regiões administrativas do DF estão com baixa incidência. As exceções são as regiões do Varjão e Paranoá, que apresentam incidência média.