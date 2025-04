Mulher é sequestrada pelo companheiro durante audiência judicial; veja vídeo

Em um caso chocante de violência contra a mulher, a Polícia Militar (PMDF) prendeu um homem e resgatou sua companheira, que havia sido sequestrada por ele durante uma audiência on-line sobre violência doméstica. A abordagem ocorreu na tarde desta terça-feira (1º/4), na DF-457, no sentido QNL/Samambaia.

O Correio obteve acesso aos vídeos que mostram tanto a audiência quanto a interceptação do veículo (Veja o vídeo abaixo).

A vítima participava da audiência judicial on-line, relacionada à Lei Maria da Penha, com membros do Ministério Público (MPDFT) e do Tribunal de Justiça do DF (TJDFT). Na sessão, a servidora do TJ questiona a mulher: “Está tudo bem com a senhora?”. Ela responde com um “tá”, mas vira a câmera para o banco onde o agressor está sentado e faz uma negativa com a cabeça. A servidora pergunta onde a mulher está estacionada com o carro, quando o homem interrompe e diz: “Videoconferência, videoconferência. Faz só audiência mesmo. Desculpa aí, promotora”.

Os servidores logo perceberam o risco e notaram que a vítima estava sendo sequestrada e coagida pelo acusado. A equipe do Policiamento de Prevenção Orientada à Violência Doméstica (Provid), que já prestava assistência regular à vítima, foi a primeira a ser mobilizada. Os policiais acionaram diversas unidades da corporação para localizar o veículo onde estavam a mulher e seu sequestrador.

Diante da gravidade da situação, a PMDF montou um cerco estratégico e posicionou equipes ao longo das prováveis rotas de fuga do agressor. Por volta das 18h, policiais do Grupo Tático Operacional do 2º Batalhão (Gtop 22) interceptaram o carro.

O homem preso já tinha antecedentes criminais por violência doméstica. Além da acusação de sequestro, também foi cumprido um mandado de prisão em aberto contra ele por descumprimento de medida protetiva.