Motorista é preso por tentar matar três pessoas atropeladas após briga em bar

A Polícia Civil (PCDF) cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem de 26 anos acusado de atropelar três pessoas após um desentendimento em um bar de Ceilândia. O fato ocorreu na noite de 25 de janeiro e foi registrado em vídeo por testemunhas. A ordem judicial foi cumprida nesta terça-feira (1º/4) pelos policiais civis da 23ª Delegacia de Polícia (P Sul).

De acordo com o relatório final da investigação conduzido pelo delegado-adjunto da 23ª DP, Petter Ranquetat, as vítimas foram perseguidas pelo autor após a discussão no bar, na QNP 30. O motivo teria sido porque o autor achou que alguém estaria olhando para ele com a cara “feia”.

Na saída do bar, o rapaz entrou no carro e tentou atropelar o trio no meio da rua. Na primeira investida, as vítimas subiram em uma calçada elevada e escaparam. Entretanto, o motorista desceu do carro e desferiu uma facada contra uma das vítimas. Em seguida, retornou ao veículo e atropelou uma das outras pessoas, que precisou ser socorrida ao Hospital Regional de Ceilândia.

Após cometer os crimes, o suspeito fugiu, mas retornou em uma moto para intimidar as vítimas. “Reunimos provas materiais e testemunhais que corroboraram a dinâmica do crime, resultando no pedido de prisão preventiva do acusado. A Justiça acatou o pedido e expediu o mandado de prisão no âmbito de processo, sob a jurisdição do Tribunal do Júri de Ceilândia”, detalhou o delegado.

O motorista, que já tem antecedentes criminais por roubo e associação criminosa, vai responder por três tentativas de homicídio qualificadas.