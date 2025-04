Homem de 45 anos morre atropelado ao atravessar o Eixão Norte

Acidente envolve quatro veículos no fim do Eixão Norte - (crédito: DER/Reprodução)

Um homem de 45 anos morreu ao ser atropelado por um carro no Eixão Norte, na altura da 213, na noite desta terça-feira (1º/4). Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo é um jovem de 27 anos.

Os militares chegaram ao local e encontraram a vítima já sem vida. Segundo a Polícia Militar, o jovem conduzia um Ford Fiesta. Após o acidente, o motorista permaneceu no local e acionou as forças de segurança. Uma médica que passava pela via tentou prestar socorro, mas a vítima não resistiu e faleceu.

Ainda de acordo com a PM, o condutor passou pelo teste de alcoolemia, que resultou negativo. Uma faixa do Eixinho W foi interditada para a perícia da PCDF.



Saiba Mais Cidades DF Motorista é preso por tentar matar três pessoas atropeladas após briga em bar

Motorista é preso por tentar matar três pessoas atropeladas após briga em bar Cidades DF Aluno ferido em briga na escola levou quatro golpes de canivete

Aluno ferido em briga na escola levou quatro golpes de canivete Cidades DF Marido mata mulher com duas facadas no peito e é preso no Recanto das Emas

Marido mata mulher com duas facadas no peito e é preso no Recanto das Emas Cidades DF Discussão por causa de cueca termina em esfaqueamento, em Ceilândia