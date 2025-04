Temperaturas chegam a 31°C no DF com pouca chance de chuva nesta quarta-feira

O calor predomina na capital do país nesta quarta-feira (2/4). Com poucas nuvens no céu, a temperatura mínima foi registrada no Gama, onde os termômetros marcaram 16°C. Ao longo do dia, a máxima deve chegar a 31°C, com a umidade do ar variando entre 90% e 30%.

De acordo com a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Deise Moraes, o calor deve continuar nos próximos dias. “O tempo segue abafado e quente, com chuvas previstas apenas para o fim de semana”, afirma a especialista.

Segundo a meterologista, esse período de calor está dentro do esperado. “Acabamos de sair do verão e estamos no início do outono, entrando em um período de seca, com poucas chuvas”, explica Deise.