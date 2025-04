Mulheres do DF agora podem se alistar no Exército voluntariamente

Agora, mulheres também podem se alistar no Exército em Brasília. As Forças Armadas começaram, nesta quarta-feira (2/4), a Seleção Geral para o Serviço Militar Inicial, com a apresentação voluntária das mulheres alistadas em 2025, para incorporação em 2026.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A capital é a primeira cidade a receber as alistadas e a seleção ocorrerá às 8h, no Centro de Seleção Permanente das Forças Armadas, localizado na Avenida Duque de Caxias, entre o Batalhão da Guarda Presidencial (BGP) e o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (BPEB), no Setor Militar.



O processo feminino de integração nas Forças Armadas ocorre em cinco fases, assim como o masculino: alistamento, seleção geral, designação, seleção complementar e incorporação (ou matrícula). Depois de incorporada, a militar recruta prestará o serviço temporário com os mesmos direitos e deveres dos homens.

O alistamento pode ser realizado presencialmente, nas Juntas de Serviço Militar, ou on-line, até 30 de junho, pelo site alistamento.eb.mil.br.