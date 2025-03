CB Correio Braziliense

Exército abre inscrições para escolas militares - (crédito: Divulgação)

O Exército Brasileiro está com inscrições abertas para o Concurso de Admissão (CA) para suas escolas militares: Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), Escola de Sargentos das Armas (ESA) e Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ESFCEx).

Para os interessados em ingressar na EsPCEx, as inscrições vão de 25 de março até 9 de maio. Para se inscrever, os candidatos precisam ter, no mínimo, 17 anos e, no máximo, 22, completados até 31 de dezembro de 2025. Ao todo, serão 440 vagas para matrícula no curso de formação e graduação de oficiais de carreira da linha de ensino militar bélico (CFO/LEMB), sendo 400 para homens e 40 para mulheres, incluindo cota para candidatos negros. A seleção será composta pelo exame intelectual e outras fases eliminatórias. Confira o edital pelo site.

Para a ESA, as inscrições são de 31 de março a 18 de maio, ofertando 1.125 vagas para o curso de formação e graduação de sargentos (CFGS), nas áreas Combatente/Logística e Aviação, Saúde e Música. Para a primeira, os interessados devem ter entre 17 e 24 anos, já para as demais, a idade é de 17 a 26. Nas áreas geral e música, é preciso ter ensino médio completo ou estar cursando o terceiro ano desse nível. Para saúde, é preciso ter formação média, curso técnico de enfermagem e registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren). Inscrições pelo site ou email: inscricao@esa.ensino.eb.br.

Para ESFCEx, as inscrições são de 4 de abril a 20 de junho, disponíveis para o Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde (CFO/SSau), no curso de formação de oficiais do quadro complementar (CFO/QC) e no curso de formação de oficiais do quadro de capelães militares (CFO/QCM). A avaliação envolve exame intelectual, inspeção de saúde, aptidão física e psicológica e outros. Confira os editais: CFO/SSau (médicos de âmbito nacional, dentistas e farmacêuticos); CFO/SSau (médicos regionalizados); CFO/QC e CFO/QCM.