Homem que recebeu descarga elétrica em via pública morreu nesta terça

Cleonilson Borges Pimentel, 56 anos, que foi vítima de descarga elétrica em via pública, no Cruzeiro, morreu na noite desta terça-feira (1/4), por volta das 18h. No dia do acidente, 22 de março, ele passava por um beco na Quadra 6, Bloco G/H após uma chuva quando pisou no chão próximo a um fio desencapado de um poste e caiu desacordado. O homem foi transportado com coma induzido para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e ficou internado por mais de uma semana, porém, não resistiu e morreu.

Na data do incidente, moradores da região informaram que havia um fio desencapado no chão, próximo ao poste onde Cleonilson foi eletrocutado. Segundo eles, três pessoas já haviam tomado choque no local. De acordo com Leila, irmã da vítima, após o homem ser eletrocutado, moradores se aglomeraram no local e tentaram retirá-lo. “Um morador tentou tirá-lo de lá e acabou levando um choque leve. Ele procurou uma madeira, o puxou do local e após isso, aguardaram o Samu”, afirmou.



A CEB informou que esteve no local e identificou que a descarga elétrica foi causada por um defeito na fiação subterrânea, encontrado após escavação abaixo da base de concreto. Em nota, o órgão disse que os postes da região foram periciados e não apresentam mais risco de choque. A companhia alega que não encontrou nenhum pedido de manutenção para o local. A ocorrência foi registrada na 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro Velho), que investiga o caso.



Nota de pesar da CEB

Em nota, a CEB se pronunciou. “Na noite de 22 de março, a CEB IPes foi acionada para sanar ocorrência de fuga de energia em poste de iluminação pública, em que um cidadão sofreu choque. O acidente com o equipamento aconteceu em uma travessa da Quadra 6, Bloco G/H do Cruzeiro. Na noite desta terça-feira (1/4), representantes da companhia foram informados do falecimento do Sr. Cleonilson Borges Pimentel”

“A empresa lamenta profundamente o falecimento do Senhor Cleonilson. Informa que está em contato com a família e que tem prestado apoio neste momento de tristeza e consternação. Estamos colaborando com as investigações sobre o ocorrido”, disse a empresa, em nota.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular



Casos de choque

No Distrito Federal, quatro pessoas foram vítimas de descarga elétrica em menos de uma semana (veja na memória). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), até o dia 24 de março foram registradas 35 ocorrências envolvendo choque elétrico.

Os dados mais recentes da Secretaria de Saúde são de 2023, quando foram registrados 192 casos de eletrocussão atendidos pelo CBMDF e 19 óbitos por exposição a corrente elétrica não especificada ou exposição a linhas de transmissão de corrente elétrica.



Memória

20/03 – Adrian Coelho, de 10 anos, morreu ao ser eletrocutado por um fio de alta-tensão na Estância 4, em Planaltina. Os cabos da rede elétrica se romperam e caíram sobre dois carros durante uma tempestade. Assustada, Marleide abandonou um dos veículos e gritou para o filho fazer o mesmo. Ao descer do veículo, ele recebeu uma descarga elétrica e não resistiu. A mãe quis socorrer o filho, mas foi impedida por testemunhas, que temiam um novo choque. O CBMDF tentou reanimá-lo, mas Adrian não resistiu.

22/03 – O técnico de som Renato Pena do Carmo, 32, sofreu uma descarga elétrica quando trabalhava na montagem de um evento no estádio Mané Garrincha e morreu no local. O CBMDF socorreu o homem, mas, após aproximadamente uma hora de manobras, ele não resistiu. A empresa que administra o estádio, a Arena 360, divulgou uma nota lamentando o caso e manifestando “sentimentos à família, amigos e colegas de trabalho”.

22/3 – O catador de recicláveis Cleonilson Borges Pimentel, 56, foi eletrocutado por volta das 20h em um beco na Quadra 6, Bloco G/H do Cruzeiro. O homem passava pelo local após uma chuva, quando pisou no chão próximo a um poste e caiu desacordado. A vítima foi atendida pelo Samu e ficou internada no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) em coma induzido, mas morreu na noite desta terça-feira (1/4).

24/3 – Um homem não identificado, de 29, anos sofreu um choque elétrico e caiu de uma altura de aproximadamente 2,5 metros, no Sol Nascente. Ele teve fratura no fêmur direito, um inchaço na testa e um corte na boca. Após o acidente, foi encaminhado ao hospital. De acordo com a Neoenergia, ele estava acessando a rede de distribuição do local de maneira indevida e sem autorização. No momento do acidente, o homem fazia uma ligação clandestina, segundo a companhia.