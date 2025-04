10° Feira da Goiaba terá concurso de receitas da fruta neste sábado (5/4)

A 10ª Feira da Goiaba de Brasília terá, neste sábado (5/4), às 10h, em sua programação, a 5ª edição do Concurso de Receitas com Goiaba. O evento, realizado no espaço institucional da Emater-DF, no Empório da Goiaba é promovido pela Emater-DF, com apoio da Administração Regional de Brazlândia e da Associação Rural e Cultural de Alexandre Gusmão (Arcag).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os pratos serão avaliados por um júri de três especialistas de universidades e dois representantes do público. Os critérios são: apresentação, originalidade, aroma, sabor e criatividade. Os três primeiros colocados receberão premiações.

“O Concurso de Receitas com Goiaba é relativamente novo, mas algumas produtoras já participavam do concurso de receitas com morango. Agora, elas estão animadas para inovar com a goiaba, criando adaptações de pratos que já fazem ou até mesmo novas receitas”, conta a extensionista rural Keila Xisto, organizadora da competição.

As receitas do concurso serão vendidas no espaço gastronômico do evento e podem ser experimentadas por quem visita o evento.

Feira da Goiaba

A Feira da Goiaba será realizada entre os dias 4 e 13 deste mês e contará com 36 estandes no Empório da Goiaba. O evento reúne doces, sucos, cremes e geleias da fruta, além de um galpão de artesanato e a Florabraz, que trará estandes dedicados à venda de flores, plantas ornamentais e serviços de paisagismo. Também haverá o Salão do Artesanato, o espaço da Fazendinha, parque de diversões, espaço da gastronomia japonesa, entre outros.

*Com informações da Agência Brasília

Saiba Mais Cidades DF Homem ateia fogo na casa de ex-companheira nesta quarta-feira (2/4)

Homem ateia fogo na casa de ex-companheira nesta quarta-feira (2/4) Cidades DF Ibaneis: "Vamos falar a realidade: tiramos o BRB da Polícia Federal"

Ibaneis: "Vamos falar a realidade: tiramos o BRB da Polícia Federal" Cidades DF Mulher resgatada durante audiência tinha medida protetiva contra agressor