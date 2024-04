Feira realizada em Brazlândia apresenta ao DF o paraíso da goiaba

A Feira da Goiaba é mais uma prova da força da fruticultura do Distrito Federal. A 9ª edição do evento, que celebra a época de colheita da fruta mais cultivada da capital, já está ocorrendo na Associação Rural e Cultural de Alexandre de Gusmão (Arcag), em Brazlândia. A festa segue até este domingo (7/4) e depois é retomada na próxima sexta-feira, seguindo até o domingo. A entrada é gratuita.

São 36 estandes no Empório da Goiaba, onde é possível adquirir a fruta in natura e derivados, como doces, geleias, compotas, bolos e tortas, além do Galpão do Artesanato e do o Espaço da Florabraz, com 30 estandes comercializando diversas espécies de plantas. No estande institucional da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF), localizado no Empório da Goiaba, um plantão técnico sana dúvidas de interessados na produção de goiaba.

Na sexta-feira, a programação vai das 18h às 22h. Hoje, no sábado e no próximo domingo, começa às 10h e segue até as 22h — depois desse horário, a festa continua com a apresentação de shows artísticos que vão até as 2h da manhã.











"A Feira da Goiaba é o coroamento de todo um trabalho que é realizado pela Emater, Administração Regional de Brazlândia e produtores e incentiva a criação de agroindústrias voltadas para o processamento da fruta", destaca Cleison Duval, presidente da Emater-DF. Ele lembra que, além dos produtores, empreendedores incrementam a cadeia produtiva da goiaba, com agroindústrias focadas nos derivados da fruta, como a goiabada. "Isso é muito importante para a região, porque gera renda e emprego", pontua.

Atualmente, o DF tem 222 produtores de goiaba e 415 hectares de área plantada. Brazlândia tem 88,08% do plantio da fruta. A produção de goiaba na capital é dividida em três variedades principais: tailandesa, pedro sato e cortibel. De 2022 para 2023, a área plantada de goiabeiras cresceu 16% no DF. A cultura tem um bom valor de retorno para os produtores, que produzem 7 mil toneladas por ano. Goiaba, abacate, limão e banana são as quatro campeãs em produção no Distrito Federal.

Sabores

Para quem gosta de goiaba, a feira é um paraíso. Além de frutas in natura, os estandes dispõem dos mais diversos produtos derivados da goiaba. No estande pelo qual Fernanda da Costa e Silva Diogo é responsável, além das tradicionais goiabadas e compotas, o público também tem a chance de provar algumas receitas mais ousadas, como os molhos barbecue e bolonhesa feitos com goiaba. O doce de leite com goiabada une dois sabores de alguns dos doces mais consumidos pelo brasileiro.

As frutas usadas nos produtos vêm da propriedade da família de Fernanda, onde as goiabeiras ocupam dois hectares. "Às vezes, nós não damos conta de tanta goiaba, porque amadurece muito rápido, e a festa é a oportunidade para dar vazão a essa produção e ter contato com os consumidores", comemora a professora, que acredita que logo o evento terá a mesma proporção da tradicional Festa do Morango, normalmente celebrada no segundo semestre do ano. "A goiaba significa sustento, afeto e união familiar. Todos nós participamos para entregar o melhor para o consumidor."

Nesse sábado (6/4), o evento também premiou a criadora da melhor receita feita com goiaba. Osmarina Silva, 50, é a criadora do romeu e julieta que conquistou o paladar dos jurados. "É um romeu e julieta, mas é especial. É um creme à base de requeijão com goiabada. O segredo? Muito amor, carinho e dedicação. Eu que inventei essa receita, não tirei da internet não", orgulha-se Osmarina, que produz goiaba há oito anos. "Goiaba significa muita coisa boa que aconteceu na nossa vida. A gente planta e tem um retorno legal. E tem esta festa que ajuda muito na nossa produção".

Neri Urani Camargo, 57 anos, começou a produzir goiaba em 2022, em sua chácara localizada em Samambaia. No estande da produtora, geleias, compotas e goiabada cascão dividem espaço com a novidade: a goiabada cascão com amendoim. "A goiaba está sendo muito importante para mim. É uma renda a mais e esta é a segunda vez que participo da festa", revela.

Japoneses

A comunidade japonesa é destaque na fruticultura do DF e com a goiaba não poderia ser diferente. Bruno Kazuyuki Shizukuda, 19, está ajudando nas vendas das frutas in natura produzidas pelo tio. "A goiaba tailandesa é mais clara e mais doce do que a cortibel", explica o jovem. No box, o público também pode comprar abacate e mexerica.

Roberto Nakashima é presidente da Federação das Associações Nipo-brasileiras do Centro-Oeste. Ele sempre põe um ponto de alimentação nas edições do evento. No cardápio, sushi, tempurá, yakissoba e gyozá fazem a alegria dos apaixonados por culinária oriental. Roberto compara a Feira da Goiaba à Festa do Morango. "A Festa do Morango é mais antiga e tradicional, mas esta feira está crescendo muito", observa.

Governador

O governador Ibaneis Rocha (MDB) marcou presença na Feira da Goiaba, na manhã de ontem. Ele cumprimentou os produtores, experimentou receitas, circulou entre os estandes e falou sobre o fomento do governo na área rural. "Nós temos aqui um trabalho que foi muito bem-feito pela Emater, em parceria com a Secretaria da Agricultura, na questão da irrigação. Existia todo um acúmulo de água e, com os canais de irrigação, os produtores rurais da região foram favorecidos. E Brazlândia tem se tornado uma referência na produção rural, tanto da goiaba, quanto do morango e outros frutos que têm abastecido todo o DF", afirmou o chefe do Executivo local.