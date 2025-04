Homem que estuprou bebê de um ano é preso em Sobradinho

Um homem de 23 anos, indiciado por estuprar uma criança de um ano, foi encontrado e preso pela 35ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em Sobradinho, na tarde desta quarta-feira (2/4).

Além do crime, os agentes da corporação já haviam encontrado no celular do sujeito, anteriormente apreendido, dezenas de arquivos com conteúdo pedopornográfico e zoofilia.

Os agentes também realizaram uma ação de busca e apreensão na residência do homem, localizada em Sobradinho II, onde foi preso, e no local de trabalho, no Plano Piloto.

O indivíduo é indiciado por estupro de vulnerável, produção, transmissão e armazenamento de cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. Ele foi encaminhado à carceragem da PCDF. As investigações seguem em andamento.