Morre, aos 78 anos, a artista plástica Maria da Penha Rocha

Morreu, nesta quinta-feira (3/4), a artista plástica Maria da Penha do Vale Rocha, que lutava contra um câncer há três anos. Ela era mãe do secretário da Casa Civil do Distrito Federal, Gustavo Rocha. Na última terça-feira (1/4), tinha sido aprovado um decreto na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) concedendo o título de Cidadã Honorária de Brasília à artista. No entanto, a solenidade de entrega não chegou a ocorrer. O velório será realizado nesta sexta-feira (4/4), a partir das 9h, na capela 6 do cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. O corpo será cremado.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, publicou nota nas redes sociais lamentando o ocorrido. "Todo o meu sentimento e pesar ao nosso secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, pela perda de sua mãe, Maria da Penha. Nesta mesma semana, a CLDF aprovou homenageá-la com o título de Cidadã. Artista plástica talentosa, deixa um grande legado para a cultura", escreveu.

Nascida em junho de 1946, na cidade de Mutum, Minas Gerais, Maria da Penha chegou a Brasília em 1975, onde construiu sua trajetória pessoal e profissional. Casada com Sílvio Carlos da Rocha, ela deixa quatro filhos — Henrique, Gustavo, Fabiana e Octavio — e sete netos — Bruno, Pedro, Guilherme, Natália, Daniel, Rafael e Henrique.

Suas obras foram expostas tanto no Brasil quanto no exterior. Ao longo de sua trajetória, participou ativamente de exposições, projetos culturais e iniciativas que fortaleceram o cenário artístico de Brasília.