Saiba mais sobre a prisão de estuprador de adolescente

Um homem foi preso em Ceilândia, na madrugada dessa quinta-feira (3/4), após sequestrar, dopar, estuprar e agredir uma adolescente de 13 anos. O criminoso é Robério Leandro Rodrigues Barreto, 43 anos, que tem antecedentes criminais por praticar outros estupros de vulneráveis. Ele foi preso em flagrante graças a uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar do Goiás (PMGO) e Guarda Civil Municipal (GCM) de Águas Lindas (GO).

A menina estava desaparecida desde as 14h de quarta-feira (2/4), quando saiu sozinha da escola, em Águas Lindas, e não foi mais vista. O criminoso abordou a adolescente na rua, apresentando-se como um influenciador digital. Ele perguntou se ela teria interesse em gravar vídeos para a plataforma TikTok, provando algumas bebidas e adivinhando o sabor delas. Em troca, o homem ofereceu prêmios em dinheiro a ela. A menina consumiu as bebidas e ficou dopada.

A jovem foi vista entrando no carro do criminoso, e a família foi avisada. Desde a tarde de ontem, a família estava à procura da menina e havia divulgado nas redes sociais a informação de que ela tinha sido vista entrando no carro de um desconhecido, um Renault Sandero preto. As buscas pela menina começaram ainda na tarde de quarta-feira, quando a PRF identificou a placa do carro por uma câmera de segurança e começou as buscas.

A agente da PRF Pamela Guia publicou um relato da ação que desencadeou na prisão de Robério e no resgate da menina, que aconteceram às 00h56 de ontem. "Ao recebermos a placa do veículo, falei para o meu colega 'vamos salvar a vida de uma menina hoje'. Eu tinha certeza de que isso ia acontecer. Saímos em patrulhamento pela DF-180 e, menos de 10 minutos depois, avistamos o veículo e procedemos com a abordagem", conta a agente. "Ele saiu do carro alegando que a menina estava passando mal e, de fato, ela estava, pois havia sido drogada e estava sob efeito de substância entorpecente. Mesmo assim, em um ímpeto de sobrevivência, ela conseguiu correr em direção à nossa viatura", destacou.

A menina, que apresentava sinais de agressão no momento do resgate, relatou à agente da PRF que havia sido sequestrada, agredida e estuprada pelo homem. Ela contou que, em determinado momento, perdeu a consciência e acordou em um local desconhecido. O suspeito foi algemado e levado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam II), em Ceilândia. Ao todo, a jovem ficou 10 horas em poder do sequestrador.

Segundo a agente, a ação teve sucesso graças ao trabalho feito pela PRF em parceria com o Comando de Policiamento Especializado (CPE) Entorno Oeste da Polícia Militar de Goiás (PMGO) e da Central de Comunicações Operacionais (CCO) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Águas Lindas de Goiás.

Repercussão

Pamela Guia acrescentou que a divulgação nas redes sociais foi crucial para que o resgate da menina e a prisão do homem acontecessem. "Do momento em que vimos a história nas redes sociais até o momento da abordagem, passaram-se apenas 20 minutos. Se não fosse a nossa ação, ele provavelmente iria matá-la, porque estava com enforca-gato (que serve para prender as mãos da vítima) no carro, luva, entre outros objetos", disse a agente. "Uma ducha íntima também foi encontrada no carro, o objeto provavelmente foi usado por ele para molestar a vítima", disse.

De acordo com a Polícia Civil do Goiás (PCGO), os objetos encontrados no porta-malas do carro indicavam que o criminoso pretendia matar a vítima e ocultar o cadáver na sequência. Além do enforca-gato e das luvas, foram encontrados, ainda, cordas, lençol, galões, substâncias entorpecentes e bebidas 'batizadas'.

O Correio teve acesso a um depoimento de uma amiga da família depois que a jovem foi encontrada. "Estou traumatizada e triste com as atitudes de algumas pessoas e de mensagens que eu recebi o dia inteiro, falando que ela devia 'ter saído com namoradinho'. Ela é uma menina de 13 anos e tem a inocência de uma menina de 13 anos", afirmou a amiga. "Guardei vários prints de mensagens dizendo que 'já, já ela volta, porque só saiu com namorado' e que 'ela fugiu com namorado. Ela não fugiu, ela foi levada por um monstro", acrescentou. A mulher informou que a menina estava no hospital.

Antecedentes

Pelos crimes cometidos contra a adolescente de 13 anos, Robério Barreto foi indiciado pelos crimes de lesão corporal, estupro de vulnerável, sequestro e por fornecer bebida alcoólica a menor de 18 anos. Além destes, o criminoso tinha antecedentes por cometer estupro de vulnerável contra outras jovens.

Em 2012, o Correio noticiou uma tentativa de estupro cometida por ele em Ceilândia. Robério tinha tentado estuprar uma adolescente de 16 anos e foi detido por um grupo de pessoas que se aproximou para prestar socorro à vítima. O homem teria ameaçado a jovem com uma faca, levando-a caminhando até um matagal. Ao perceber que a intenção do então mecânico era abusá-la sexualmente, a garota ofereceu o celular e o dinheiro que tinha na bolsa, uma quantia de R$ 7, para escapar. Robério então a ameaçou de morte e, em um descuido dele, a menor conseguiu fugir. Socorrida por um motoboy, encontrou ajuda de mais pessoas para deter o criminoso. Na ocasião, ele tinha passagem pela polícia, acusado de cometer outro estupro contra uma adolescente de 14 anos em 2010.

Outros casos

Na última quarta-feira (2/4), um homem de 23 anos foi preso pela 35ª Delegacia de Polícia, de Sobradinho, por estuprar uma criança de 1 ano. Além do crime, os agentes da corporação encontraram no celular do suspeito dezenas de arquivos com conteúdo pornográfico e zoofilia. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável, produção, transmissão e armazenamento de cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. As investigações seguem em andamento.

Em fevereiro deste ano, um homem de 28 anos foi preso acusado de também cometer estupro de vulnerável. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), ele teria atraído um adolescente de 13 anos para sua casa e, no local, cometeu o crime. Segundo as investigações, ao chegar à residência, o suspeito levou o adolescente para o quarto, onde o despiu, tocou suas partes íntimas, roubou beijos e tentou forçar a prática de sexo oral.

Artigo

Muito o que avançar

Por Eduardo Felype Moraes — advogado especializado em violência de gênero

O sistema público de segurança tem lutado para coibir práticas hediondas, tais como, estupro de vulnerável, mas muito ainda precisa ser feito, pois em uma sociedade, estruturalmente machista, o sentimento do homem de poder fazer o que quiser, sem consequências, é muito forte. Diante disso, acredito que a fragilidade está justamente nesse entendimento, sendo que as autoridades competentes precisam endossar, cada vez mais, o pensamento de que precisamos acabar com o machismo estrutural do país.

Precisamos dialogar com a sociedade, cada vez mais, sobre esse crime hediondo, pois a partir do momento que debatemos, não estamos permitindo que uma conduta criminosa seja normalizada dentro da sociedade. A informação precisa chegar para todas as pessoas! A população brasileira tem que saber sobre o conceito do crime, canais de denúncias e as formas de acolhimento (rede de apoio). Além disso, promoção de sanções mais severas, palestras e treinamentos, com o intuito de conscientizar a população acerca do crime.