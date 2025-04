Operação conjunta fiscaliza qualidade de pescados congelados no DF

Uma operação, envolvendo diversos órgãos de fiscalização do Distrito Federal, foi realizada entre quarta (2/4) e quinta-feira (3/4) para verificar a qualidade dos pescados congelados comercializados em várias regiões administrativas.

Leia também: Comércio de peixes e de chocolates espera aumento de vendas na quaresma

A iniciativa, que contou com a participação da Secretaria de Agricultura (Seagri-DF), do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), da Vigilância Sanitária do DF e da Polícia Civil do DF (PCDF), teve como objetivo principal assegurar o cumprimento dos limites estabelecidos pela legislação vigente quanto à quantidade de gelo utilizada na conservação dos produtos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante a operação, seis entrepostos de pescado foram verificados em diferentes regiões administrativas, incluindo Núcleo Bandeirante, Arniqueira, Recanto das Emas, Ceilândia, Vicente Pires e Paranoá. Em um dos estabelecimentos, os fiscais identificaram irregularidades em dois lotes de produtos: filé de mapará congelado e camarão descascado congelado.

Ambos os lotes apresentavam cerca de 30% de gelo acima do permitido pelas normas sanitárias e de consumo. Como resultado, os lotes foram imediatamente interditados e retirados do mercado, e o gerente do estabelecimento foi preso em flagrante por infração às normas de defesa do consumidor e segurança alimentar.

Apesar da identificação de irregularidades em um dos estabelecimentos, a diretora de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e Animal da Seagri, Mônica Câmara da Silva, ressaltou que a maioria dos locais inspecionados atende integralmente às regulamentações sanitárias vigentes. Segundo a diretora, mais de 90% das unidades estavam em conformidade com os padrões estabelecidos.

Com a proximidade da Semana Santa, período de aumento no consumo de peixes, as autoridades reforçam a importância dos cuidados com a segurança alimentar, a fim de evitar prejuízos financeiros aos consumidores.

*Com informações da Agência Brasília