Adalgiza Aguiar, promotora de justiça do Ministério Público, durante entrevista ao Podcast do Correio Braziliense - (crédito: )

A escalada da violência contra as mulheres foi tema do Podcast do Correio desta quinta-feira (3/4). Em conversa com as jornalistas Mariana Niederauer e Sibele Negromonte, Adalgiza Aguiar, promotora de Justiça do Ministério Público do DF e Territórios e coordenadora do Núcleo de Gênero do MPDFT, comentou sobre o crescimento do número de casos de violência de gênero, a importância da denúncia e medidas adotadas pela justiça brasileira para combater esse crime.

Esses casos de feminicídio, geralmente, ocorrem no âmbito familiar, como é esse trabalho educacional para que a mulher tenha coragem de denunciar e saiba que há mecanismos de proteção do Estado?

A casa é o espaço mais inseguro para a mulher. As pesquisas indicam isso, a maioria desses feminicídios ocorre dentro da residência. A gente diz que a violência normalmente não começa com um tapa, ela começa com silêncio. A violência começa quando o companheiro pratica atos de intimidação, agressões psicológicas e constrangimentos. A mulher se cala, muitas vezes para aceitar, naquela concepção de manutenção da família, e essa violência vai se agravando. Aí começam os tapas, violências psicológicas mais graves, até, infelizmente, muitas vezes, escalar para um feminicídio. Por isso que a gente diz que é uma morte evitável, porque ela vem sendo anunciada desde as primeiras intimidações até essas agressões mais fatais. Nós precisamos pensar sempre na conscientização das mulheres em relação a esse ciclo de violência e o quanto ele pode se agravar até chegar a uma situação de feminicídio. É preciso não achar que aquele tratamento, que muitas vezes está se tornando mais violento, é normal, é natural.

Existem dados que mostrem que denunciar realmente evita o feminicídio?

Os dados da Secretaria de Segurança Pública contabilizam que, dos feminicídios que ocorreram, desde a previsão do feminicídio no Código Penal de 2015, até 2025, 68,9% das mulheres que morreram nunca tinham registrado uma ocorrência. Então, a maioria não chegou nem ao conhecimento do sistema de Justiça e das forças de segurança. É a minoria que alguma vez já tinha denunciado. Mas se existe uma minoria que buscou o sistema de Justiça e que ainda assim aconteceu o feminicídio, nós precisamos reconhecer que tem, sim, falhas no sistema de justiça, nas forças de segurança, que nós precisamos corrigir. Eu sempre costumo falar que as medidas protetivas salvam vidas e as mulheres precisam procurar essa ajuda, principalmente porque o sistema de Justiça e as forças de segurança têm tentado aperfeiçoar as formas de proteção.

Educar os homens que tenham cometido agressões surte efeito?

No âmbito do Distrito Federal, nós temos o Espaço Acolher, que é um equipamento ligado à Secretaria da Mulher que traz essa questão dos grupos reflexivos. Não é um tratamento psicológico, mas serve para trabalhar com os homens essa questão da masculinidade e mostrá-los, numa perspectiva educacional, que controle, ciúmes, manipulação e isolamento não são manifestações de amor, mas manifestações de violência. As pesquisas indicam que os homens que frequentam esses grupos reflexivos não voltam a cometer violências domésticas. É muito interessante porque aqui há uma reflexão. Quando os homens refletem, a gente chama de intervenção terciária. Alguns homens cometem crimes como lesão corporal, ameaças, injúrias, e no âmbito do processo o promotor de justiça pede aos juízes que encaminhem para um grupo reflexivo como o Espaço Acolher, e eles passam a não mais ser reincidentes. Assim, aquela situação que era uma lesão corporal não vai progredir para uma tentativa ou até mesmo um feminicídio.

O número de casos aumentou mesmo ou as pessoas só estão mais atentas a eles?

A única certeza que nós temos é que aumentaram os registros, mas a gente sabe que a subnotificação é, e sempre foi, muito alta. A gente sabe que antes era ainda mais difícil. A gente sabe que aumentou os registros e, com isso, a gente pode contar que está acontecendo uma maior conscientização da nossa sociedade de que as mulheres precisam denunciar. Todos nós operadores do direito e também a mídia e as comunidades têm alertado para a necessidade de denunciar. Mas a gente acredita também que as comunidades de ódio, tanto no âmbito virtual, como na sociedade, nos espaços políticos e sociais, a gente infelizmente ainda vê um crescimento de ódio a pessoas vulneráveis e dentre elas as mulheres, o que chamamos de misoginia. Isso tem nos preocupado, e a gente precisa estudar mais se essa misoginia que está acontecendo de forma crescente, tem também contribuído para aumentar os índices de violência contra a mulher.

Qual tem sido o impacto do pacote anti-feminicídio, que endureceu as penas no ano passado?

Mas o pacote de feminicídio tem pontos positivos. Por exemplo, aumentou a pena do crime de feminicídio e tornou esse crime autônomo. Quando acontece um feminicídio, a pior situação já aconteceu. Então, é preciso uma reprimenda mais severa, até para fins pedagógicos, para mostrar à sociedade que realmente houve ali a morte de uma mulher, que em sua maioria deixa filhos. Ter aumentado a pena e ter tornado esse crime autônomo traz alguns pontos importantes. Por exemplo, não vai se pensar mais no feminicídio como uma situação privilegiada pela violenta emoção. Agora o feminicídio é um crime autônomo, e não mais como uma qualificadora do homicídio. A gente consegue construir números, quantos casos de homicídio, quantos casos de feminicídio, quais são os dados, e os dados são importantes para a gente pensar em políticas públicas. Então, tem pontos importantes sim, mas o pacote de feminicídio trouxe aumentos de penas em vários crimes.

* Estagiário sob supervisão de Márcia Machado

Saiba Mais Cidades DF Operação conjunta fiscaliza qualidade de pescados congelados no DF

Operação conjunta fiscaliza qualidade de pescados congelados no DF Cidades DF Homem que matou e enterrou a esposa insiste na versão de ela se suicidou

Homem que matou e enterrou a esposa insiste na versão de ela se suicidou Cidades DF Helicóptero faz pouso forçado em Pirenópolis nesta quinta-feira (3/4)