Helicóptero faz pouso forçado em Pírenópolis nesta quinta-feira (3/4)

Um helicóptero teve que realizar um pouso forçado em uma área verde de Pirenópolis (GO) nesta quinta-feira (3/4). Equipes de salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás foram acionadas para atender a uma ocorrência de queda de aeronave, mas no local foram informados que, na verdade, o veículo havia feito um pouso de emergência.

Segundo o piloto, a aeronave, que havia decolado do heliporto de uma pousada na região, perdeu força quando estava a aproximadamente 300 metros de altura, tornando necessária a manobra de pouso.

No helicóptero, havia três passageiros e o piloto. Todos saíram ilesos e não necessitaram de atendimento médico. As autoridades competentes foram acionadas para investigar as circunstâncias do incidente.