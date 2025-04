Motorista de caminhonete lança espingarda pela janela e foge

Uma espingarda calibre .22 foi apreendida pelo Grupo Tático Operacional 47 (GTOP 47) do 27º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) durante uma operação conjunta com o Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar de Goiás (PMGO), nesta quinta-feira (3/4).

A apreensão ocorreu após o ocupante de uma caminhonete lançar um objeto pela janela ao avistar a viatura policial, realizar um retorno brusco e fugir. Durante as buscas, a arma foi localizada e encaminhada à 20ª Delegacia de Polícia (Gama) para as providências cabíveis.

Essa é a quarta arma de fogo apreendida pelo GTOP 47 em menos de 24 horas.