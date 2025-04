Previsão do tempo: Sextou e o fim de semana será de sol e calor

O Distrito Federal segue enfrentando dias quentes com madrugadas amenas e baixa previsão de chuva. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a sexta-feira (4/4) começou com temperatura mínima de 17°C registrada na região do Gama, enquanto a máxima pode chegar aos 32°C.

A umidade relativa do ar varia entre 90% nas primeiras horas do dia e pode cair para até 30% no período da tarde. Apesar da amplitude térmica de 15ºC, o meteorologista Olívio Bahia, do Inmet, afirma que a variação não representa riscos à saúde da população do DF.

“Essa amplitude térmica não é tão agressiva aqui pra gente. Não está tão frio de manhã, então as pessoas não têm aquele impacto térmico como acontece no Sul, por exemplo. Claro, tem quem sinta mais frio, mas nada absurdo”, explicou o especialista ao Correio.

O destaque, de acordo o meteorologista, está na baixa quantidade de chuvas mesmo em um período que ainda é considerado chuvoso. “Fevereiro foi seco, março também, e abril começou do mesmo jeito. A chance de chuva existe, mas é extremamente pequena. Podemos ter algo bem localizado, mas nada significativo”, avaliou.

De acordo com o especialista, para o fim de semana, o cenário permanece o mesmo com sol, calor e possibilidade de pancadas isoladas. “É mais um final de semana com pouquíssima chance de chuva. A condição deve se manter assim ao longo do mês. Um excelente momento para sair e se divertir com a família”, afirmou.