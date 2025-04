Motocicleta furtada é recuperada durante a madrugada em Ceilândia

Uma motocicleta com registro de furto foi recuperada na madrugada desta sexta-feira (4/4), na QNN 24, conjunto P, em Ceilândia. A ação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ocorreu por volta das 2h55, após as autoridades desconfiarem da atitude do condutor, que demonstrou nervosismo ao avistar a viatura.

A equipe de policiais militares, por meio do prefixo da RP 4411, realizava o patrulhamento de rotina quando decidiu abordar o motociclista. Após consulta, foi constatado que o veículo possuía restrição pelo crime de furto.

O condutor foi detido e, junto com a motocicleta, encaminhado até a 24ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais e ficou à disposição da justiça.