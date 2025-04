Profissionais que impediram tragédias contra mulheres são homenageados pela PMDF

Policiais militares e membros do sistema de Justiça do Distrito Federal foram homenageados pelo trabalho de proteção às mulheres e combate à violência de gênero. A cerimônia ocorreu na manhã desta sexta-feira (4/4), no Quartel do Comando Geral (QCG) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A agilidade dos profissionais salvaram seis mulheres de situações de perigo nos últimos três dias no DF.

A cerimônia contou com a presença da comandante-geral da PMDF, coronel Ana Paula Barros Habka, autoridades policiais militares e membros do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e da Defensoria Pública, que tiveram participação essencial nas ocorrências.

Entre os episódios de maior impacto está o resgate de uma mulher sequestrada pelo companheiro durante uma audiência virtual sobre violência doméstica, realizada na última terça-feira (1º/4). Durante a sessão, membros do Ministério Público e do Tribunal de Justiça perceberam que a vítima estava sendo coagida dentro de um veículo. A PMDF foi acionada e, com apoio do Policiamento de Prevenção Orientada à Violência Doméstica (Provid) e do Grupo Tático Operacional (Gtop 22), localizou o carro na DF-457 e prendeu o agressor em flagrante.

Outro caso que chocou a corporação foi o do agressor que mutilou a companheira, removendo sua prótese de silicone com uma faca. A vítima, recém-operada, foi socorrida e levada ao hospital, enquanto o agressor foi preso no Núcleo Bandeirante.

Em Ceilândia, policiais militares impediram um feminicídio ao ouvirem gritos de socorro vindos de um apartamento. A equipe encontrou a vítima em estado de choque e sinais de luta pelo local. O agressor, que possuía dois mandados de prisão em aberto, foi preso imediatamente.

Outras ações decisivas da PMDF incluíram a captura de um homem com dois mandados de prisão por violência doméstica em Taguatinga Norte, a prisão de um agressor em Samambaia Norte que resistiu à abordagem policial e ameaçou tanto a vítima quanto os militares, além da detenção de um homem em Águas Claras, onde a vítima apresentava lesões visíveis.

Durante a solenidade, a comandante-geral destacou o preparo e a prontidão dos policiais para agir em situações críticas. “Nesses últimos três dias, vivenciamos, infelizmente, ações para evitar brutalidades. E são ações que têm que ser feitas com muita urgência, e foi assim que aconteceu. Para combater a covardia da violência de gênero, temos que ser rápidos. E esses homens e mulheres agiram com prontidão, bravura, coragem e respeito à causa. Parabéns a cada um de vocês, vocês são motivo de orgulho para a corporação e para a sociedade brasileira”, afirmou a Ana Paula Habka.

O juiz João Ricardo Viana Costa, que participou da operação de resgate da mulher sequestrada na audiência virtual, também ressaltou a importância da integração entre os órgãos de segurança e justiça. “Na terça-feira, mostramos que o Poder Judiciário, o serviço público, a Defensoria Pública, os agentes de segurança pública e a Polícia Militar são capazes de dar uma resposta eficiente e imediata. Muitas vezes, as falhas são mais visíveis do que os acertos, mas o que foi feito aqui salvou uma vida. E é isso que realmente importa”, disse.