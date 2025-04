Homem assassinado e esquartejado no Riacho Fundo era morador de rua

A polícia descobriu que o crime ocorreu dentro do apartamento de um dos suspeitos do crime, na QN 7 - (crédito: Material cedido ao Correio)

O homem assassinado e esquartejado no Riacho Fundo 1 era um morador de rua e costumava perambular pela região. A polícia descobriu que o crime ocorreu dentro do apartamento de um dos suspeitos, na QN 7. Na tarde desta sexta-feira (4/4), moradores encontraram o corpo da vítima desmembrado em duas caixas. Uma delas estava em um amontoado de lixo e a outra, em um contêiner.



O nome da vítima ainda não foi repassado pela polícia. Segundo as informações preliminares, o apartamento onde o suspeito morava foi lavado logo após o assassinato, mas a perícia encontrou vestígios no imóvel. O delegado-chefe da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo), Johnson Monteiro, afirmou que a vítima tem mais de 40 anos e não era morador do apartamento. “Já temos várias provas, mas ainda não é possível determinar a dinâmica e circunstâncias.”

Nesta tarde, policiais militares prenderam dois suspeitos pelo crime, incluindo o homem que aparece nas imagens das câmeras de segurança despejando uma sacola no contêiner. O saco estava acomodado em uma caixa com o tronco, a cabeça e os braços da vítima.

O vídeo foi registrado por câmeras de segurança às 14h24, quando a polícia já tinha encontrado as pernas da vítima, por volta de 12h50. Os membros estavam em outra caixa, a cerca de 300 metros. Mesmo com o local isolado para a perícia, o suspeito foi registrado pela câmera jogando o tronco, a cabeça e os braços dentro do contêiner. Ele passa diante de um PM, que não desconfia da ação.