Suspeito de esquartejar homem descartou parte do corpo diante da polícia

O suspeito de assassinar e esquartejar um homem no Riacho Fundo 1 foi flagrado por câmeras de segurança carregando o tronco da vítima dentro de um saco preto, acomodado em uma caixa. A filmagem, obtida pelo Correio, mostra o momento em que o rapaz passa diante de um policial antes de descartar o compartimento em um contêiner.

Confira o vídeo:



O vídeo foi registrado por câmeras de segurança às 14h24, quando a polícia já tinha encontrado as pernas da vítima, por volta de 12h50. Os membros estavam em outra caixa, a cerca de 300 metros do container. Mesmo com o local isolado para a perícia, o suspeito foi registrado pela câmera jogando o tronco, a cabeça e os braços dentro do container. Ele passa diante de um PM, que não desconfia da ação.

O corpo é de um homem e foi colocado em duas caixas. Em um dos compartimentos, estava o tronco e a cabeça. No outro, as pernas. O caso é investigado pela Polícia Civil.