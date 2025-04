Dois homens são presos pela PM suspeitos de esquartejar uma pessoa no Riacho Fundo

Dois homens suspeitos de matar e esquartejar uma pessoa no Riacho Fundo 1 foram presos pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (4/4). Os restos mortais foram encontrados dentro de duas caixas, em uma rua da QN 7.

Um dos envolvidos foi flagrado por câmeras de segurança carregando o tronco da vítima dentro de um saco preto, acomodado em uma caixa. A filmagem, obtida pelo Correio, mostra o momento em que o rapaz passa diante de um policial antes de descartar a caixa em um contêiner.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O vídeo foi registrado por câmeras de segurança às 14h24, quando a polícia já tinha encontrado as pernas da vítima, por volta de 12h50. Os membros estavam em outra caixa, a cerca de 300 metros. Mesmo com o local isolado para a perícia, o suspeito foi registrado pela câmera jogando o tronco, a cabeça e os braços dentro do contêiner. Ele passa diante de um PM, que não desconfia da ação.

O corpo é de um homem e foi colocado em duas caixas. Numa delas, estava o tronco e a cabeça. Na outra, as pernas. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações preliminares da PM, um dos suspeitos foi detido em Taguatinga Norte.

Aguarde mais informações.