Mulher grávida é esfaqueada no Riacho Fundo nesta sexta-feira (4/4)

Uma mulher grávida foi esfaqueada na noite desta sexta-feira (4/4) no Riacho Fundo 2. Segundo o corpo de bombeiros, a vítima sofreu perfurações nas costas e foi transportada consciente e orientada para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a Polícia Civil (PCDF) realizou a prisão do autor do crime ainda no local. O ocorrido está sendo investigado pela 29° Delegacia de Polícia.

Aguarde mais informações