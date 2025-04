Morre Mauricio Dinepi, condômino dos Diários Associados, aos 73 anos

Morreu, na madrugada desta sexta-feira (4/4), aos 73 anos, o publicitário e economista Maurício de Castilho Dinepi, condômino dos Diários Associados. Nascido no Rio de Janeiro em 1951, o comunicador foi encontrado pela família após sofrer um infarto enquanto dormia. Ainda não há informações sobre o velório.

Completaria, em setembro, 74 anos de vida, dos quais mais de 50 foram dedicados ao conglomerado de mídia: iniciou carreira na publicidade da extinta TV Tupi, no Rio, e seguiu no departamento comercial da revista O Cruzeiro.

Em abril de 1975, à época ainda funcionário do grupo na capital fluminense, Maurício pisou pela primeira vez no Correio Braziliense — onde, em novembro do mesmo ano, começaria a trabalhar oficialmente.

Em Brasília, cidade pela qual se apaixonou, foi gerente e diretor comercial do jornal e diretor de relações institucionais dos Diários Associados.











Ao Correio, o diretor administrativo-financeiro da Rádio Tupi, Cleisson Nunes Barbosa, conta que a amizade com o carioca vinha de longa data. “Eu o conheço desde quando entrou no Correio Braziliense, e há 10 anos vim trabalhar no Rio também com ele.”

Por volta daquela época, Dinepi era presidente regional dos Diários Associados no Rio de Janeiro. Depois, foi presidente do Jornal do Commercio.

Matéria em atualização