Homem acusado de estrupar e agredir a própria mãe é preso

A vítima se apresentou na 35ª DP com lesões pelo corpo - (crédito: Reprodução Rede Sociais/ Fecal News)

Um homem de 21 anos, acusado de estuprar e agredir a própria mãe na Fercal, foi preso nesta sexta-feira (4/4). A prisão preventiva foi cumprida por policiais civis da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) durante a operação denominada “Fim dos Tempos”.

O suspeito teria pulado a janela da casa da mãe no dia 31 de março, a segurado com força, tapado a boca dela com um travesseiro e a estuprado. A equipe de investigação localizou o suspeito em Valparaíso de Goiás. Ele foi preso, conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça.