Autor de esquartejamento no Riacho Fundo é preso; veja vídeo

Investigadores da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo) prenderam o homem suspeito de matar e esquartejar um morador de rua na QN 7, nesta sexta-feira (4/4). Algumas peessoas encontraram o corpo humano acomodado em duas caixas de plástico. Em um dos compartimentos, estava o tronco, a cabeça e os braços e, no outro, as pernas.

O autor chegou acompanhado dos policiais civis na noite desta sexta-feira. Um vídeo exclusivo gravado pelo Correio mostra a chegada do homem na delegacia.

O caso começou quando um policial civil aposentado viu uma caixa azul em um amontoado de lixo, se interessou pelo objeto e decidiu recolher. Estranhando o peso e manchas de sangue, ele abriu a caixa e se deparou com duas pernas humanas. De imediato, acionou as Polícias Civil e Militar e a rua foi interditada para a perícia.

As equipes se dirigiram ao local e isolaram a rua. Cerca de duas horas depois, por volta de 14h20, um fato inusitado e quase inacreditável chamou a atenção dos policiais à frente da investigação. Câmeras do circuito interno de um estabelecimento registraram um homem saindo de um prédio com uma caixa preta nas mãos. Dentro do compartimento, havia um saco de lixo. Na filmagem, ele passa em frente ao comércio e, diante de um policial que cerca a área, joga a caixa em um container, a cerca de 300 metros de onde estava a outra caixa. Depois, sai. Somente alguns minutos depois, populares descobriram que o compartimento estava sujo de sangue e, dentro, estava o tronco, a cabeça e os braços da mesma pessoa.

