Na CLDF, manifestantes de direita pedem anistia e liberdade na UnB

Os manifestantes pediam anistia para os presos nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro - (crédito: Luís Nova)

Exibindo cartazes de "Anistia Já!" e "Pichação não é expressão", manifestantes da extrema-direita se reuniram na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) nesta quinta-feira (4/4). Um grupo de cerca de 50 pessoas se encontrou com o deputado distrital Thiago Manzoni (PL) para protestar contra supostas perseguições que estudantes conservadores da Universidade de Brasília (UnB) estão sofrendo no campus.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

"Os alunos de direita estão sendo ameaçados e perseguidos na UnB. Ameaçados com sua integridade física. E essa galera vai para o campus todos os dias, lá é a faculdade deles também", afirmou o parlamentar. "Não é verdade que esses jovens praticaram ou queiram praticar qualquer ato de violência, na verdade eles sofrem violência psicológica e emocional, e agora ameaças de violência física", completou.

Junto ao deputado, o presidente da Juventude do Partido Liberal (PLJ), Evandro Araújo, afirmou que será realizado outro ato ainda, na Universidade. "Em breve será divulgada a data da manifestação na UnB e tenho certeza que centenas de estudantes irão se mobilizar contra a doutrinação, contra o totalitarismo e esse pensamento hegemônico que quer dominar as universidades, não só a UnB, mas todas do Brasil", disse Evandro.

A concentração era marcada inicialmente para acontecer em frente à Biblioteca Central (BCE) do campus Darcy Ribeiro, porém foi remarcada para a CLDF. Na Unb, cerca de 15 estudantes se reuniram e discutiram com alunos que os mandavam ir embora. Junto aos manifestantes estava Wilker Leão, suspenso duas vezes após atrabalhar aulas gravando professores e alunos para seus vídeos nas redes sociais.