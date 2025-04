Ibaneis Rocha visita 10ª Festa da Goiaba e celebra força da produção rural no DF

Com 36 estandes no Empório da Goiaba, o evento reúne cerca de 250 produtores e expositores que apresentam uma ampla variedade de produtos feitos com a fruta, como doces, geleias, bebidas e até o inusitado chopp de goiaba - (crédito: Davi Cruz/CB)

A 10ª edição da Festa da Goiaba, realizada na Associação Rural e Cultural Alexandre de Gusmão (Arcag), em Brazlândia, recebeu neste sábado (5/4) a visita do governador do DF, Ibaneis Rocha. O evento, que segue até o próximo dia 13 de abril, celebra a colheita da fruta mais cultivada no Distrito Federal, com destaque para a força da agricultura familiar, a criatividade local e o desenvolvimento da economia rural.

Com 36 estandes no Empório da Goiaba, o evento reúne cerca de 250 produtores e expositores que apresentam uma ampla variedade de produtos feitos com a fruta, como doces, geleias, bebidas e até o inusitado chopp de goiaba. A festa também conta com o Salão do Artesanato, com itens de decoração e uso pessoal, além da Florabraz, espaço com 30 estandes dedicados a flores e serviços de paisagismo.

Durante a visita, Ibaneis Rocha reforçou o compromisso do Governo do Distrito Federal com o setor rural. “Esse ano colocamos mais de R$ 2 milhões na festa. Liberamos essas emendas a tempo, e basta andar pelo parque para ver que já temos melhorias na infraestrutura. A gente faz isso tudo olhando para o produtor rural”, afirmou o governador.

“É uma satisfação poder visitar estandes como esses e ver a qualidade dos produtos melhorando ano a ano, tanto a qualidade quanto a apresentação. Então, estão de parabéns todos os produtores. Eu tenho certeza de que ano que vem nós teremos mais uma grande festa”, celebrou o chefe do Buriti

Ibaneis também destacou ações estruturantes do governo para a região de Brazlândia, como melhorias em escolas rurais, asfaltamento e segurança hídrica. “Estamos tubulando toda a água, garantindo que os produtores tenham segurança para continuar plantando. A gente também vem fazendo um trabalho de instalação de módulos escolares com ar-condicionado, com qualidade, para a gente atender todas as crianças das áreas rurais. Então, isso é um processo que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, mas não vamos entregar até o final da nossa gestão todas as escolas das áreas rurais melhoradas”, completou.

Produção

A produção de goiaba no DF alcançou, em 2024, a marca de 7.060 toneladas colhidas em 434 hectares, equivalente a mais de 600 campos de futebol cobertos por goiabeiras. Desse total, 96% estão concentrados em Brazlândia, terras consideradas o coração da fruticultura local.

Histórias da terra

O evento é também uma vitrine para os pequenos produtores e empreendedores locais, como Vitor Lara, de 60 anos, que participa da festa há sete edições. Dono da marca Doce do Oriente, ele produz as mais variadas formas da goiaba, seja em calda e geleia. “Eu fazia doce só pra minha família, até que me incentivaram a vender aqui na festa. Hoje, aproveito a fruta que não vai para o Ceasa e agrego valor à minha produção. O lucro daqui vira adubo, vira conta de energia. É uma ajuda muito grande para o produtor rural”, contou ao Correio.

Outro destaque é o chopp de goiaba, que virou atração fixa do evento. Lucas Coelho de Vera, responsável pela bebida, explicou o sucesso do produto. “Esse já é o terceiro ano seguido com o chopp de goiaba. Ele tem a coloração e o sabor marcantes da fruta, com o adocicado natural da própria goiaba. A aceitação é tão boa que hoje é o nosso carro-chefe”, destacou.

Programação

A Festa da Goiaba é também um evento cultural de grande porte. Em seis dias de programação, artistas como Zezé Di Camargo, Mari Fernandes, Humberto e Ronaldo, e Felipe Araújo se apresentam no palco principal, com entrada gratuita.

No domingo (6/4), por exemplo, a programação começa às 10h e se estenderá até a madrugada, com destaque para o show principal de Zezé Di Camargo, às 23h30. A estrutura do evento contempla ainda galpões temáticos, fazendinha para as crianças, espaços de gastronomia e exposições.