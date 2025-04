Bebê se engasga com leite materno e é salvo por policiais no DF

Bebê que engasgou com leite materno é salvo por policiais no Recanto das Emas - (crédito: Reprodução/PM/DF)

Uma bebê de 12 dias de vida foi salva, nesta sexta-feira (4/4), por policiais militares do Distrito Federal após se engasgar com leite materno. A operação foi realizada no 27º Batalhão da Polícia Militar do DF, no Recanto das Emas.

Confira o salvamento da bebê:

Família procurou o batalhão

A família da recém-nascida procurou os policiais militares para prestar socorro à bebê engasgada. De acordo com a PMDF, um veículo entrou em alta velocidade no 27º Batalhão da PMDF e dentro do carro estavam familiares desesperados pedindo socorro. Nos braços da mãe, a pequena menina já apresentava sinais de comprometimento respiratório.

Os policiais, então, iniciaram imediatamente as manobras de desengasgo no bebê, com primeiros socorros para desobstruir as vias aéreas da criança, enquanto aguardavam a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Graças à ação rápida e precisa dos policiais, a bebê voltou a respirar normalmente. Pouco depois, uma equipe do SAMU chegou ao local e deu continuidade ao atendimento, encaminhando a recém-nascida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.