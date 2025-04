Com toalha do Homem-Aranha, assaltante e comparsa roubam panificadora do DF

Coberto com uma toalha do Homem-Aranha, um assaltante e um comparsa invadiram uma panificadora do Paranoá e fizeram o limpa. O crime ocorreu na tarde dessa sexta-feira (4/4) e foi registrado por câmeras do estabelecimento.

Veja o vídeo:

As imagens mostram a chegada da dupla. Um deles usa casaco preto e, o outro, entra cobrindo o rosto com uma toalha do personagem fictício. Armados com uma peixeira, os criminosos renderam o proprietário, de 55 anos, e levaram cerca de R$ 500 em espécie, cigarros e isqueiros.

O dono da panificadora foi obrigado a deitar no chão durante toda a ação. Após o crime, equipes da Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO) da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) iniciaram buscas e localizaram os dois envolvidos em um bar da região, onde parte do dinheiro já havia sido gasto.

Os autores, de 33 e 34 anos, foram presos em flagrante. Com eles, foram encontrados R$ 157 e devolvidos à vítima.