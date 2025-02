Mentor de organização criminosa que furtava joalherias no país é preso

O segundo envolvido no furto milionário a uma joalheria em um shopping de São Luís (MA), foi preso na tarde desta quarta-feira (12/2) pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope-DF). A operação contou com o apoio da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. .José Ribamar do Nascimento, 44 anos, é apontado como o mentor de uma organização criminosa que atua em todo o país.

O furto na joalheria ocorreu em 27 de janeiro, no bairro Jacaraty, e a quadrilha levou mais de R$ 1 milhão em peças. Segundo o boletim de ocorrência, ao qual o Correio teve acesso, uma funcionária encontrou a loja completamente revirada ao chegar para trabalhar. Objetos estavam espalhados pelo chão e as bandejas que armazenavam as joias estavam vazias.

José Ribamar foi preso próximo à Rodoviária Interestadual do DF. As autoridades acreditam que ele planejava fugir para Minas Gerais, onde cometeria um outro furto. O suspeito tem um histórico de assaltos em Goiás, Maranhão e DF.

Durante a abordagem, as equipes constataram que o suspeito portava documentos falsos e um celular roubado. Além disso, havia contra ele um mandado de prisão preventiva expedido por outro estado. José Ribamar foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

Outro envolvido

O primeiro suspeito preso envolvido no furto no shopping foi detido em 31 de janeiro. Luiz Felipe Santana Batista, 31, foi capturado pela Companhia de Policiamento Especializado do Entorno Oeste (CPE/PMGO).