Uma Brasília viva e vibrante! Correio inaugura exposição comemorativa

Para comemorar os 65 anos de Brasília e do Correio Braziliense, o jornal vai realizar uma exposição com 42 imagens icônicas da cidade, que ficará aberta ao público, na Casa de Chá, entre 9 e 23 de abril. Nesta terça-feira (8/4), a exposição receberá convidados. Com o tema "Quando os brasilienses se encontram", o evento ocorrerá no tradicional espaço administrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DF) e um dos cartões-postais de Brasília.

A curadora e gestora do Centro de Documentação e Memória do Correio, Cilene Vieira, destaca que, durante o processo, procurou-se fazer uma conexão com o caderno especial, que comemora o aniversário de Brasília e do Correio Braziliense, no dia 21. "É um trabalho muito coletivo e, para chegar àquilo que vai atender o objetivo da exposição, discutimos com muitas áreas, incluindo a redação", comenta. "A partir dessa conversa, escolhemos um tema que fala sobre momentos em que os brasilienses se conectaram, seja para comemorar, chorar ou se divertir, por exemplo", avalia.

A proposta, segundo Cilene, é desmistificar a ideia de que Brasília é individual, onde não há encontro entre os moradores e é vazia. "Ainda existe essa visão em alguns lugares do país. Na exposição, vamos fazer uma retrospectiva de momentos importantes em que as pessoas se juntaram. Claro que, por ser o centro político do Brasil, é natural que tenham imagens sobre o assunto, mas a gente tentou mostrar que há uma diversidade de interesses, nesses encontros", detalha.

Esse é o objetivo da exposição, segundo Cilene: retratar uma Brasília viva, vibrante e que se encontra, em determinados momentos da história, por algum motivo. "A parte mais difícil foi selecionar as imagens no meio de um arquivo tão grande. Mas a gente foi fazendo os recortes e procurando focar nessa diversidade de motivos pelos quais a população de Brasília se encontrou", comenta. "Essa procura foi emocionante", lembra.

Orgulho

Ator e fundador do grupo Melhores do Mundo, Adriano Siri participará do evento de inauguração, para um bate-papo com o público. "É muito legal fazer parte desse projeto do Correio, veículo que está aqui desde o primeiro dia da capital. É um órgão de imprensa pelo qual tenho muito carinho, mas, muito mais do que isso, é relevante, sério e respeitado", ressalta. "É bom acompanhar isso, ser parceiro do Correio nesse momento e em outros tantos, até porque o Correio também foi uma grande testemunha da minha carreira com os Melhores do Mundo", acrescenta Siri.

Diretor regional do Senac no DF, Vitor Corrêa afirma que a entidade tem uma enorme satisfação em receber a exposição do Correio. "Principalmente num espaço que é o ponto de encontro dos brasilienses, que é a Casa Chá, local que já conta com mais de 100 mil visitantes."

*Estagiário sob a supervisão de José Carlos Vieira