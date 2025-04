Funn Festival divulga line-up com Seu Jorge, Djonga, Marcelo D2 e Blitz

Edição anterior do festival - (crédito: Divulgação )

O Funn Festival, o maior festival de inverno de Brasília, acaba de anunciar seu line-up, reunindo grandes nomes da música brasileira. Além de Luísa Sonza e Carol Biazin, já confirmadas na semana passada, a programação conta com artistas de diversos estilos, como Péricles, Seu Jorge, Thiaguinho, BK, Belo, Djonga, Marcelo D2, Barão Vermelho, Blitz, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, Zeca Baleiro e muitos outros. A diversidade musical promete um evento inesquecível, com espaço para pop, rap, pagode, MPB e forró.

Entre os destaques, o festival trará um show especial no dia 18 de junho: Inevitável, com Bruno & Marrone, Dino Fonseca e Enzo. O evento promete aquecer a capital com uma experiência única para todos os gostos. Ainda falta divulgar cinco grandes nomes.

Os shows começam no dia 9 de maio, dando início a uma temporada de música e celebração que promete agitar Brasília. Com uma programação extensa, o Funn Festival trará apresentações distribuídas ao longo de várias datas. Os ingressos ainda não estão disponíveis.