Fernanda Montenegro manda mensagem para Linn da Quebrada: "A vida é sonho"

A atriz Fernanda Montenegro, 95 anos, mandou uma mensagem de apoio e carinho a Linn da Quebrada. Elas atuam juntas no filme Vitória, recém-lançado nos cinemas do Brasil. "A gente tem que se conduzir na vida e tem que ter fôlego", disse Montenegro, em mensagem de áudio compartilhada no perfil do Instagram de Linn.

"A vida é sonho. Se é sonho, a gente tem que realizar o sonho com o nosso fôlego. Acorda e canta. Acorda você, põe a mão na sua alma e canta.Você é um ser muito bonito, uma artista, uma atriz. Seu trabalho é espetacular e, nesse filme, eu queria ter a alegria de ter mais cenas com você. Estou te falando com coragem, te passando esse sentimento de acordar e cantar", acrescentou a atriz de 95 anos.

Fernanda Montenegro interpreta Vitória, uma aposentada que desmontou uma perigosa quadrilha de traficantes e policiais a partir de filmagens feitas da janela de seu apartamento no Rio de Janeiro. Já Linn dá vida a Bibiana, uma vizinha e amiga da idosa.

Recentemente, Linn da Quebraba cancelou shows após ser internada para tratar a saúde mental. "Ela tem enfrentado desafios relacionados à saúde mental, o que resultou no abuso de substâncias e no agravamento da depressão”, informou a assessoria da artista.

