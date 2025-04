Quase 16 mil visitam o Zoológico e o Jardim Botânico nesse domingo (6/4)

O programa Lazer Para Todos registrou, em seu segundo domingo (6 de abril), um total de 15.950 visitantes nos dois espaços de lazer. O número superou o primeiro dia de gratuidade (30 de março), quando foram registrados 12.862, um aumento de 24,01%. Só no primeiro domingo os locais já haviam mais do que dobrado a quantidade média de frequentadores, que eram de 5.500 nos dois espaços — sendo 4 mil no Zoo e 1,5 mil no JBB. Agora,praticamente triplicou.

O Zoológico de Brasília é o espaço que mais tem recebido visitantes. Da média de quatro mil aos domingos, o local pulou para 9.464 no primeiro domingo do Lazer Para Todos até alcançar 12.501 no último domingo.

O Jardim Botânico de Brasília também tem visto o número crescer. Se no primeiro domingo foram 3.398 pessoas registradas, no último o programa levou 3.449.

O Lazer para Todos foi instituído em 27 de março pelo governador Ibaneis Rocha por meio do decreto nº 47.009, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). O programa estabelece a entrada gratuita ao Jardim Botânico e ao Zoológico de Brasília aos domingos e feriados. O GDF poderá estender a gratuidade a outras datas. A execução fica a cargo da Secretaria de Meio Ambiente (Sema-DF), do Jardim Botânico de Brasília e do Zoológico de Brasília.

Atualmente, a entrada para o Jardim Botânico de Brasília (JBB) custa R$ 5 por pessoa. O local funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Já no Zoológico de Brasília, o ingresso varia entre R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira). O local fica aberto de terça-feira a domingo e nos feriados, das 8h30 às 17h.

*Com informações da Agência Brasília