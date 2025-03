Zoológico de Brasília abre as portas para visitas à noite

O Zoológico de Brasília dará a oportunidade para que os amantes da natureza conheçam os hábitos noturnos dos animais. As visitas no período da noite serão abertas para 30 pessoas, no máximo, sempre as terças e quintas-feiras, a partir das 19h, com tolerância de até 15 minutos para a chegada. As inscrições para o Zoo Noturno começam na próxima sexta-feira (4/4). Para se candidatar, basta enviar uma solicitação para o atendimento@zoo.df.gov.br.

O passeio proporciona o aprendizado sobre o comportamento e costumes dos animais. Os educadores ambientais são responsáveis por passar essas informações e orientar os visitantes. O Zoo recomenda que os interessados façam a solicitação assim que a inscrição for aberta, pois as vagas são limitadas e os ingressos se esgotam rapidamente.

O valor da visita é de R$ 50 por pessoa e a isenção do valor só é válida para alunos regularmente matriculados na rede de ensino pública no período noturno. Professores acompanhados da rede pública e privada são isentos.

Orientações

Durante a visita noturna, o Zoológico de Brasília recomenda que os participantes mantenham o silêncio; usem roupas confortáveis e sapatos fechados; e levem garrafinha com água. Lanternas e captação de imagens com flash são proibidas para evitar o estresse dos animais. Crianças menores de 5 anos não podem participar do passeio.

Com informações da Agência Brasília