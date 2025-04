Acampamento Terra Livre: trânsito será alterado na Esplanada nesta terça-feira

Na terça-feira (08/4), o trânsito será alterado no Eixo Monumental devido à movimentação do Acampamento Terra Livre. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a partir das 9h, três vias da N1 serão reservadas para o deslocamento dos participantes até a Esplanada dos Ministérios. Destas, duas serão destinadas à marcha “Apib Somos Todos Nós: Nosso Futuro não está à venda!” e uma para a PM realizar o balizamento.

O único fechamento previsto é da Avenida José Sarney, paralela à Avenida das Bandeiras. Não há previsão do horário em que o trânsito será normalizado na região. Já na quinta-feira (10), a dinâmica será semelhante, com reserva de três vias na N1, a partir das 15h, para a Marcha “A Resposta Somos Nós”, com compartilhamento entre pedestres e automóveis.

Também nesta terça, o trânsito será alterado na W3 Sul, sentido sul-norte, para as gravações do filme A Menor Distância Entre Dois Pontos, que ocorrerão nas proximidades do Espaço Cultural Renato Russo. Segundo o Departamento de Trânsito do DF (Detran/DF), o bloqueio deve começar às 23h, na altura da 508 Sul, e o fluxo de veículos será desviado para a via W2 Sul.