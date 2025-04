Estudante de 15 anos é esfaqueado dentro de colégio cívico-militar de Brazlândia

Um adolescente de 14 anos esfaqueou um colega de 15 dentro do Colégio Cívico-Militar CED 02 de Brazlândia, na tarde desta terça-feira (8/4), após um desentendimento entre os dois. Durante o conflito, a vítima foi atingida superficialmente nas costas por uma pequena faca. Esse é o segundo caso de violência com arma branca em escola pública do Distrito Federal em menos de uma semana.

Segundo relatos obtidos pelo Correio, o adolescente apreendido alegou que vinha sofrendo ameaças recorrentes do colega. Em depoimento, disse que o outro estudante teria esbarrado intencionalmente nele diversas vezes e afirmado que o “pegaria” e o mataria.

Por medo de uma possível agressão, o jovem afirmou ter levado a faca à escola para se defender. No dia da ocorrência, segundo sua versão, ele foi agredido fisicamente pelo colega antes de desferir o golpe. O estudante ferido foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Brazlândia. Segundo a equipe médica, ele não corre risco de morte e prestará depoimento após receber alta.

O autor da agressão foi apreendido ainda no local e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II). A Polícia Militar do Distrito Federal informou que a escola possui baixo índice de ocorrências e já recebeu 35 visitas preventivas do Batalhão de Policiamento Escolar (BPEsc).

Em nota, a Secretaria de Educação do DF informou que o desentendimento entre os dois estudantes foi controlado por servidores da unidade, que acionaram os serviços de emergência e as autoridades competentes.

A secretaria destacou que equipes da Diretoria de Atendimento e Apoio à Saúde do Estudante foram mobilizadas para atuar na escola, com ações voltadas à recuperação do bem-estar da comunidade escolar. Medidas de apoio psicossocial também serão oferecidas ao longo da semana.

Outro caso



Em 31 de março, um adolescente de 16 anos foi esfaqueado por dois colegas da mesma idade, dentro de um colégio público do Gama.

Os autores foram apreendidos pela PMDF e levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente I (DCA I). A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Santa Maria.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho