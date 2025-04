Vídeo: PCDF resgata cadela vítima de maus-tratos no Recanto das Emas

Na tarde desta segunda-feira (7), uma cadela vítima de maus-tratos no Recanto das Emas foi resgatada pela Polícia Civil (PCDF), por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA).

A ação ocorreu depois que a polícia teve acesso a imagens, divulgadas nas redes sociais, onde uma mulher aparece desferindo golpes com um objeto de madeira contra o animal, seguido por gritos de dor e latidos.

Na quadra 405 do Recanto das Emas, os agentes identificaram a autora das agressões, uma mulher de 62 anos, e localizaram a cadela, que apresentava sinais de sofrimento e estava presa por uma corrente extremamente curta, restringindo severamente sua movimentação.

Confira o momento da agressão e do resgate feito pelos policiais:



De acordo a Polícia Civil, de 2019 até março de 2024, 2.027 casos de maus-tratos a animais foram registrados. De acordo com o art. 2º, inciso V, da Lei Distrital nº 4.060/2007, configura-se maus-tratos manter animais presos em correntes ou similares que impeçam sua locomoção — circunstância verificada no momento da diligência.

A cadela foi apreendida e encaminhada ao Hospital Veterinário para avaliação médica e acolhimento em local seguro. A mulher admitiu que mantinha o animal amarrado por ele supostamente atacar outro cão de menor porte.

A autora foi conduzida à DRCA, onde foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos a animal doméstico. As investigações seguem com o objetivo de apurar outros possíveis episódios de violência contra animais no local.

