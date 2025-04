Iphan faz perícia em imagem de santa que sofreu "harmonização facial"

A imagem de Nossa Senhora das Dores, pertencente à Matriz Nossa Senhora do Rocio, em Pirenópolis (GO), está sendo periciada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) após o restauro da peça causar revolta entre fiéis.

Os críticos da restauração disseram que o processo provocou uma "harmonização facial" na santa, tamanha a diferença da pintura anterior. O Iphan afirmou que recebeu reclamações quanto à "pintura irregular da imagem" na sexta-feira (4/4).

Leia também: Abelhas pousam em imagem de Santa Rita em igreja de SP e fiéis lembram milagre

"Nesta segunda-feira (07), o Iphan enviou uma equipe técnica ao local para fazer a apuração minuciosa do ocorrido, que ainda está em análise. Ressaltamos que a equipe técnica do Iphan já havia realizado vistoria na Igreja Matriz durante o mês de março e não foi informada da necessidade de restauro da referida peça", disse, em nota enviada ao Correio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o instituto, foi solicitado esclarecimento aos gestores da igreja, uma vez que a restauração da imagem não foi autorizada e foi realizada sem acompanhamento técnico de restaurador habilitado.

"Devem ser encaminhados ao Iphan os esclarecimentos, bem como a apresentação do cronograma de ações previstas para a recuperação da imagem, que garantam a reparação dos danos identificados", informou.

Ao Correio, a diocese de Anápolis (GO), responsável pela matriz de Pirenópolis, informou que a referida imagem "será colocada à disposição do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), para que os devidos esclarecimentos e análises técnicas possam ser realizados".

A diocese ainda afirma que tomou conhecimento "dos fatos relacionados à descaracterização" da imagem sacra. "Diante disso, reafirma seu fiel compromisso com a preservação do patrimônio histórico, artístico e religioso, consciente de sua importância cultural e espiritual para as comunidades locais e para toda a sociedade", completa.



Restauração

A imagem de Nossa Senhora das Dores data do século XVII e retrata a santa chorando sangue. Após a restauração, porém, o rosto ganhou tons de maquiagem e as lágrimas foram suavizadas. A nova versão desagradou os fiéis, que fizeram denúncias ao Iphan.