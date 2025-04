Correio Braziliense abre exposição que celebra 65 anos de Brasília

União, encontro, diversão e vida! Brasília, para além do centro político, é reduto da concentração daqueles que amam a vida da capital da República. Pensando nesse conjunto que, para comemorar os 65 anos de Brasília e do Correio Braziliense, o jornal promoveu, na noite desta terça-feira (8/4), uma cerimônia para celebrar a exposição com 42 imagens icônicas da cidade. Os registros ficarão expostos ao público, na Casa de Chá, até 23 de abril.

Com o tema "Quando os brasilienses se encontram", o evento ocorreu no tradicional espaço administrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DF) e um dos cartões-postais de Brasília. Vitor Côrrea, diretor do Senac, falou sobre a escolha do local. “Esse espaço desenhado por Oscar Niemeyer veio com a intenção de fazer com que as pessoas pudessem descansar, comer e se encontrar. É motivo de comemoração do Senac saber que nos últimos nove meses fizemos 114 mil atendimentos”, explicou.





















A solenidade reuniu várias autoridades do DF, como os representantes das entidades do comércio, nomes do Judiciário, do ramo empresarial e da política. O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, comemorou a iniciativa e o tema escolhido para este ano. “Esse viés dessa exposição tem toda a história por meio de fotos e vídeos. E esse viés de encontro achei fantástico, porque já abordamos tantos temas, sobre arquitetura e política, por exemplo. Dessa vez, é essa ideia de encontro dos brasilienses. Acredito que Brasília é a melhor cidade que o Brasil merece.”

O empresário Paulo Octávio falou sobre a necessidade de valorização da capital. “O que acontece em Brasília corre o Brasil todo. O que nós vemos é uma cidade madura que cumpre seu papel e é referência no mundo todo. Sou brasiliense, moro há 63 anos aqui e acompanhei o crescimento da cidade. É de se admirar e elogiar o esforço daqueles que deixaram suas famílias e casas para ajudar na construção da cidade”.

Aconchego

Reinaugurada há nove meses, a Casa de Chá se consolidou como um ponto turístico e gastronômico da cidade. Além da localização, o local oferece uma variedade gastronômica com representações de diversas. José Aparecido, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do DF (Fecomércio-DF), falou sobre o espaço. “Dia 31 de março completou nove meses de funcionamento, depois de mais de 20 anos fechada. Por vezes ouvi que seria uma luta, que não iríamos conseguir, mas conseguimos e estamos aqui, oferecendo um cardápio com muitas opções, com vinhos, champahee, café, queijos”, afirma.

Ator e fundador do grupo Melhores do Mundo, Adriano Siri participou do evento de inauguração, para um bate-papo com o público junto ao editor de Política do Correio Braziliense, Carlos Alexandre. A conversa contagiou os presentes, arrancou sorrisos e lembranças da capital. “É um papo leve e tranquilo. Nasci no Rio de Janeiro e vim para Brasília em 1980. Brasília é minha cidade, por mais que tenha nascido no Rio e continue viajando para todos os estados nos finais de semana, minha opção é viver em Brasília. É um enorme privilégio pela amplidão que temos. Estou produzindo um filme e a gravação é no andar de um hotel da área central. Chego 6h ao local e é maravilhoso poder privilegiar a vista”, elogia.

O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, foi um dos presentes na exposição e elogiou a organização do evento. “Uma festa como essa reúne pessoas para tratar de questões que interessam a capital é de suma importância. Daqui, saem conversas que resultam em ações para o governo, por exemplo.” Questionado sobre a segurança em pontos centrais, como o da Casa de Chá, o secretário argumenta. “Tivemos momentos belíssimos da democracia, mas momentos tristes, como o 8 de janeiro, que infelizmente marcaram e estamos no processo de buscar e tratar com transparência e retidão e tudo que diz respeito à nossa segurança.”

Waldir Leôncio, presidente do Tribunal de Justiça do DF (TJDFT), ressaltou a importância do Correio Braziliense para Brasília. “Meu pai assinava o jornal e lembro dele recebendo o jornal em casa como se fosse o pão quente da manhã. É um jornal que nos traz credibilidade. E esse tema é importante porque Brasília é um ponto de encontro das pessoas de todo o país, de todas as origens e sotaques. É essa diversidade que torna a capital como ela é. Aqui, possibilita igualdade e oportunidade para todos”, diz o magistrado.