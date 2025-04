Adolescente de 13 anos desaparece em Ceilândia; polícia investiga

A Polícia Civil (PCDF) e familiares buscam informações sobre o paradeiro de Francisca Riane Diolindo da Silva, uma adolescente de 13 anos desaparecida desde o último sábado (5/4). A jovem foi vista pela última vez no Setor P EQNP 26/30 AE H, em Ceilândia, por volta das 13h45.

De acordo com as informações divulgadas pelas autoridades e pela família, Francisca Riane tem cor parda, olhos pretos, cabelos encaracolados, é magra e possui aproximadamente 1,50 metro de altura. No momento do desaparecimento, a adolescente vestia uma saia longa e com corte, de cor verde clara, e um top colorido.

A PCDF já iniciou as investigações e pede o apoio da população para solucionar o caso o mais rápido possível. Qualquer pessoa que tenha visto Francisca Riane ou possua informações relevantes sobre o seu desaparecimento é crucial que entre em contato imediatamente com as autoridades.

A Polícia Militar (PMDF) pode ser acionada através do número 190, e a Polícia Civil disponibiliza o número (61) 98626-1197 para o recebimento de informações que possam auxiliar nas buscas.