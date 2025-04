Vídeo: Jovem droga gato com maconha no Recanto das Emas

Após o episódio de maus-tratos registrado no vídeo, o felino teria fugido do local, e seu paradeiro permanece desconhecido - (crédito: Divulgação/DRCA)

A Polícia Civil (PCDF) investiga o caso de um jovem de 20 anos que drogou um gato com maconha. O caso ocorreu em abril deste ano, no Recanto das Emas. O homem gravou o ato e postou nas redes sociais. Nas imagens, o indivíduo aparece consumindo o entorpecente e, de forma intencional, expele a fumaça diretamente no rosto do gato. Veja:

Conforme depoimento do próprio investigado, após a exposição à substância, o animal apresentou um comportamento atípico, isolando-se em um canto e permanecendo imóvel por um período considerável. Apesar de o vídeo original ter sido removido, cópias foram amplamente compartilhadas em diversos grupos on-line, chegando ao conhecimento da equipe especializada da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA).

Ele também confessou ter encontrado o gato na rua e o levado para a casa da mãe dele. Contudo, após o episódio de maus-tratos registrado no vídeo, o felino teria fugido do local, e seu paradeiro permanece desconhecido até o momento. A DRCA continua empenhada em localizar o animal e verificar seu estado de saúde.

O rapaz, por enquanto, está respondendo em liberdade pelo crimes de maus-tratos a animais, cuja pena varia de dois a cinco anos de prisão, além de multa e a proibição da guarda de outros animais.